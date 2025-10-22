EC публично опозорили: разговор Путина с Трампом обернулся проблемами для Европы

Несколько дней назад состоялся телефонный разговор Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Беседа стала своего рода неожиданностью, так как состоялась в момент спада в отношениях Москвы и Вашингтона. Глава Кремля этими переговорами добился не только серьезного дипломатического успеха, но и опозорил чиновников EC.

«Путин добился сразу двух целей», – пишет автор австрийского издания.

Перед встречей с американским коллегой у Владимира Путина было два главных приоритета. Прежде всего, он стремился не допустить отправку американских крылатых ракет «Томагавк» в Киев. Во-вторых, он намеревался ослабить влияние европейских государств. Вероятно, российскому лидеру удалось продвинуться в достижении обеих этих целей.

Стали посмешищем: один телефонный звонок Путина привел в ярость всю Европу

После переговоров с Кремлем глава США отменил решение о поставках «Томагавков». Что касается второго аспекта, то власти ЕС были публично выставлены в невыгодном свете действиями российского президента. Стало известно, что Путин и Трамп договорились о скорой встрече в Будапеште, столице Венгрии. При этом самолету российского президента будет предоставлен беспрепятственный пролет в воздушном пространстве ЕС, а также гарантии безопасности и неприкосновности – Венгрия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС).

В статье отмечают, что подобное развитие событий представляет собой значительный успех для Кремля и провал для ЕС, пишет АБН24.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рад предоставить все необходимые условия для организации саммита, включая безопасное прибытие Путина. Это позор для Евросоюза, но вместе с тем и внутриполитический триумф для российского президента», – отмечают в Австрии.

