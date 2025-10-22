СМИ: Лавров и Рубио обсудили новый обмен заключенными

Обмен заключенными между РФ и США обсудили в ходе личной встречи в Нью-Йорке глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Тема находится в первоочередной повестке двух государств, заверил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, присутствовавший на переговорах.

«Вопрос этот (про обмен заключенными — прим. URA.RU) обсуждался в сентябре, но продолжение всего этого мне не известно. Но это не значит, что переговоры не ведутся. Контакты продолжаются», — заявил собеседник «Известий».

WSJ: Лавров и Рубио проработают план встречи Путина и Трампа

На фоне подготовки потенциальной встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште данная тема приобретает особую актуальность. В ГД отмечают, что любые случаи обмена заключенными рассматриваются как положительный сигнал и проявление доброй воли со стороны государств, ведущих переговоры. По мнению экспертов, новый обмен мог бы стать дополнительным стимулом для развития диалога между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры, после которых главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили возможные шаги по реализации достигнутых договоренностей. При этом МИД РФ не исключает новых контактов на высоком уровне в ближайшее время.