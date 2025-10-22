На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

Недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча политиков все-таки может состояться. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, это дало некоторую надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он не произойдет так быстро, как Трамп думает.

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

16 октября 2025 года состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По итогам беседы была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи президентов России и США идет полным ходом.

Накануне в Кремле рассказали, что ни Трамп, ни Путин не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьезная подготовка.