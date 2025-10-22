Дмитриев заявил о страхе поджигателей войны перед встречей Путина и Трампа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

Как передает РИА «Новости», глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал готовящийся саммит между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, отметив, что «поджигатели войны боятся мирного саммита», но «диалог ради мира одержит верх».

Он добавил, что подготовка к встрече продолжается, а возможным местом проведения саммита может стать Будапешт. Идею провести переговоры в столице Венгрии поддержали оба лидера, а инициатива исходила от американской стороны.

В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

Ранее Трамп заявил, что пока не принято окончательное решение о встрече, так как ему не хотелось бы «терять время впустую», и пообещал в ближайшие два дня объявить о дальнейших шагах по этому вопросу.

На минувшей неделе Путин и Трамп уже в восьмой раз за год поговорили по телефону. После двухчасовой беседы Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон немедленно приступят к подготовке новой встречи лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с Владимиром Путиным пока не принято. Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров «инфобалаганом партии войны». У Трампа нет планов проводить личную встречу с Путиным в ближайшее время.