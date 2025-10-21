Названа причина вероятной отмены встречи Трампа с Путиным

Саммит президентов Соединенных Штатов и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в столице Венгрии, Будапеште, не состоится, его отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств. Об этом сообщило во вторник, 21 октября, издание The Telegraph.

© Администрация президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио созванивались накануне. Их телефонный разговор «не удался», говорится в статье.

Издание допустило, что глава МИД РФ во время беседы мог сообщить американскому коллеге, что Москва не согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта, передает РБК.

Подготовка переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. США посчитали, что пока нужды в саммите с Россией нет, потому что «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом ранее сообщил журналист американского канала NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на осведомленный источник.

По итогам телефонного разговора Путина с Трампом было объявлено о планах провести встречу в Будапеште. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп пока не называли конкретных сроков возможной встречи.