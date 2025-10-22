На Западе сообщили, что Лавров и Рубио продолжат контакты

Глава МИД России Сергей и Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат контакты по подготовке российско-американского саммита. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.
При этом высокопоставленные представители американской администрации уточнили, что встреча между дипломатами не запланирована.
The Telegraph: Встречу Трампа с Путиным отменили после разговора Лаврова и Рубио
20 октября МИД РФ сообщил о разговоре Марко Рубио и Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что стороны в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
16 октября лидеры провели телефонный разговор. После его завершения глава Белого дома анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Трамп выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о «переносе» российско-американского саммита.