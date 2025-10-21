Лавров и Рубио продолжат контакты для подготовки встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает работу с госсекретарем США Марко Рубио по проработке плана встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что между странами продолжается взаимодействие по подготовке возможной встречи Путина и Трампа. При этом источники издания из администрации Трампа сообщают, что на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии не запланирована личная встреча Лаврова и Рубио.

«Рубио и Лавров продолжат контакты для выработки плана возможной встречи президентов Трампа и Путина. <...> Оба дипломата примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Малайзии в конце месяца, однако встреча между ними не запланирована», — сообщает издание.

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин провели телефонные переговоры. В процессе они договорились провести личную встречу в Будапеште. 21 октября СМИ сообщили о том, что подготовку встречи приостановили без объяснения причин. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.