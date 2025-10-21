Россия направила США ноту с требованиями по Украине

Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, в документе, известном как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.

Подготовку встречи Путина и Трампа приостановили

Как отмечает агентство, эта позиция фактически означает отказ от текущего подхода президента США Дональда Трампа, который настаивает на заморозке линии фронта на существующих позициях.

Ранее стало известно, что подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа в Венгрии приостановлена. Уточняется, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был «продуктивным», однако Трамп счел обе стороны недостаточно готовыми к переговорам на данном этапе.