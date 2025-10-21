Европа может ослабить ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае прекращения боевых действий на Украине, заявил в интервью Times президент Финляндии Александр Стубб.

«Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность», — поделился своей точкой зрения он.

По словам финского лидера, страны Европы не отменят санкции против России в один миг.

Стубб рассказал о подготовке Финляндии к войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сделал заявление, что немедленное прекращение боевых действий на Украине означало бы, что большая часть бывшей советской республики останется под властью нацистов.

В Российской Федерации неоднократно указывали на то, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве говорили о том, что западным государствам не хватает мужества признать провал ограничительных мер в отношении России. В самих странах Запада не раз звучала точка зрения, что антироссийские санкции не приносят какого-либо эффекта.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.