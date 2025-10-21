Заявления Владимира Зеленского о намерении вернуть Донбасс являются пустой болтовней. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

Он отметил, что русская земля — это не только Донбасс, но также Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская область. Бородай подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что «вообще вся Украина — она наша, русская».

«Великорусская, малорусская, белорусская — в данном случае не важно. Есть единый народ. Что бы там ни думал по этому поводу некто Зеленский, что касается возвращения Донбасса, о котором он говорит, — это просто болтовня», — сказал Бородай.

Он добавил, что Зеленский старается поддерживать конфликт с РФ, чтобы удерживать свою власть — других способов у него не осталось. Депутат считает, что по этой причине Зеленский будет продолжать использовать громкие лозунги, даже если за ними не скрывается реального содержания.