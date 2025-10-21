Стало известно, кто будет сопровождать Путина на пути в Венгрию

Самолет президента России Владимира Путина по пути в Венгрию могут сопровождать как истребители Су-30СМ, так и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3М, что будет иметь символическое значение. Об этом рассказал News.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

16 октября в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести личную встречу в Венгрии. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Будапеште уже началась подготовка саммита.

По словам генерал-майора Владимира Попова при перелете в Венгрию борт №1 могут сопровождать Су-30СМ и Су-35.

«То есть истребители, которые будут сопровождать литерный борт на удалении, а может, и непосредственно в контакте, крыло в крыло, как говорится. Как это было сделано в 2023 году, когда президент [Владимир Путин] летал в Эмираты через Иран», — отметил эксперт.

По его словам, такое сопровождение показывает, что в любых условиях Россия «может себя защитить», а также гарантированно выполнить полет. При этом символическое значение будет иметь и то, что самолет президента России могут сопровождать Ту-22М3М.