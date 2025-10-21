Встречу Путина и Трампа назвали большой победой для одного политика

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште является крупной политической победой для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times (FT).

© Global look

«Это большая победа Орбана», — заявила изданию эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По ее словам, участие Будапешта в столь громкой дипломатической инициативе может укрепить позиции венгерского премьера на предстоящих весенних выборах.

Другой геополитический эксперт, венгерский аналитик Ботонд Феледи подчеркнул, что хотя предстоящий саммит России и США и выгоден для Орбана, он одновременно подрывает единство Европейского союза (ЕС), поскольку «это именно то, чего европейцы стремились избежать с самого начала».

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.