Назван важный нюанс полета Путина в Венгрию

Воздушное пространство в пределах следования самолета президента России Владимира Путина в Венгрию будет закрыто для обеспечения безопасности. Об этом рассказал News.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о встрече в Будапеште. Для того, чтобы прибыть в Венгрию, российскому борту №1, возможно, потребуется пролететь через небо нескольких стран ЕС. Это могут быть Польша, Словакия, Болгария, Румыния. Кроме того, возможен перелет через Черное море, Турцию, Сербию и Черногорию, не входящие в ЕС.

Существуют правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые касаются перелетов первых лиц государств, напомнил генерал-майор Владимир Попов.

«Есть понятие закрытия воздушного пространства в пределах следования литерного воздушного судна. Смысл такой, что литерный борт или борт номер один в обязательном порядке сопровождается закрытием воздушной трассы следования вперед и потом после его пролета. Конечно, во время полета Путина в Венгрию воздушное пространство будет закрыто», — подчеркнул Попов.

Он отметил, что воздушное пространство закрывается на определенном участке и сверху, и снизу, и слева, и справа, чтобы избежать случайных сближений самолетов.

«Есть документы и рекомендации ИКАО. И страны, которые пропускают в своем воздушном пространстве литерный самолет, должны быть этим озабочены и выполнять эти требования», — констатировал Попов.

Напомним, что ранее военный эксперт-летчик обратил внимание на то, что сопровождать борт президента России будут несколько истребителей Су-30СМ или Су-35.