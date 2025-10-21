Владимир Зеленский продолжает выторговывать своё участие во встрече лидеров России и США в Венгрии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать своё участие во встрече в Будапеште», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Карасина, Зеленский бесстыдно говорит о своих условиях для встречи «втроём», ставя в зависимость от этого сам саммит России и США.

Ранее журнал The Spectator отметил, что глава киевского режима пытается заставить ЕС влиять на позицию американского лидера Дональда Трампа.

Политик Армандо Мема заявлял, что Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Венгрии.