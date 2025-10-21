В России ответили на заявление Польши об отсутствии гарантий пролета борта Путина

Европа будет предпринимать различные шаги, чтобы саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии не произошло, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности пролета российского лидера.

«Вот уже начинает претворяться [в жизнь] предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште. Уже предпринимаются шаги и дальше будут предприниматься для того, чтобы нагнетать эту ситуацию, для того, чтобы делать все, чтобы этот саммит не произошел. Следует ожидать и усилении конфронтации на фронтах, террористические акты», — заявил Чепа.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

Он также отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Европейского союза (ЕС). При этом глава МИД указал на то, что из России в Венгрию можно долететь через Турцию, Черногорию и Сербию.