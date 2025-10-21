Лавров сделал заявление о завершении СВО

Специальная военная операция (СВО) достигает своих целей.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[СВО] достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также оценил призывы к немедленному перемирию России и Украины. Он выразил мнение, что это противоречит интересам Москвы.

Ранее идею американского лидера Дональда Трампа заморозить линию фронта отвергли в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что последовательность позиции Российской Федерации не меняется.