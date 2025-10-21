Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что британские военные не захотят умирать на Украине «за чужие интересы и за своих олигархов». Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить своих военных на Украину после завершения конфликта. По словам Хили, он уже «пересматривает уровни готовности» и ускоряет выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к «любому возможному развертыванию на Украине».

СМИ писали, что Британия планирует потратить более 134 миллионов долларов на размещение своих сил на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. По мнению Колесника, Лондону не удастся организовать такую операцию. Он заявил, что британцы «сыты по горло той ерундой, которую говорит их правительство».

«И с экономикой там не все здорово. Самое главное - готовы ли военные умирать на чужой земле за чужие интересы и за своих олигархов, которые хотят заработать на военно-промышленном комплексе. Вряд ли они захотят сложить свою голову», - подчеркнул депутат.

Колесник добавил, что развитие событий на Украине будет в первую очередь определять Россия. Также он отметил, что некоторое влияние на ситуацию может оказать президент США Дональд Трамп, но не британские власти.