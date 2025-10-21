Страны Европы не выступают за идею мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СВР о том, что европейские страны НАТО продолжают активную подготовку к вооруженному конфликту с РФ.

"Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира", - сказал он.

Песков подчеркнул, что страны ЕС не вносят никакой вклад в урегулирование конфликта на Украине.