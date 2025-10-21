Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Польше теперь готовы совершать теракты.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты... Господин Сикорский угрожал, что безопасность самолёта президента Путина в случае его направления в Будапешт... в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер напомнил Венгрии об обязанности исполнить ордер МУС на арест Путина.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ей будет неприятно видеть президента России в Будапеште.