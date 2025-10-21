Лавров сделал заявление по поводу контактов с Рубио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит телефонные контакты с государственным секретарем США Марком Рубио.

© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Мы договорились продолжить телефонные контакты, - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на брифинге. - Чтобы лучше понять, где мы находимся».

«И как двигаться в правильном направлении», - добавил российский министр.

Накануне Лавров и Рубио провели разговор, в ходе которого обсудили по телефону возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоявшихся 16 октября.