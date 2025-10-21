Лидеры ЕС захотели присутствовать на встрече Путина и Трампа

Некоторые лидеры стран Евросоюза лоббируют свое участие во встрече Президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом 21 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его информации, европейские лидеры будут добиваться, чтобы на этой встрече и на возможных последующих присутствовал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, один из источников отметил, что ЕС не хочет, чтобы Украина шла на территориальные уступки.

Ранее Трамп по итогам встречи с Зеленским сказал ему, что настало время «прекратить убийства и заключить сделку».

На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по итогам которого они договорились встретиться в ближайшие пару недель в Будапеште для обсуждения завершения украинского конфликта.