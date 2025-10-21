Песков: точных сроков саммита в Будапеште нет и не было

Дмитрий Песков прокомментировал публикации в иностранных СМИ, авторы которых утверждают, что поскольку главы внешнеполитических ведомств РФ и США не договорились о встрече, саммит двух лидеров в Будапеште также может быть отложен или отменен.

«Нельзя отложить то, что не фиксировалось. Никто не называл точных сроков», — сказал спикер Кремля, отметив, что «есть понимание президентов» о том, что такая встреча необходима.

Вместе с тем он подчеркнул, что для проведения успешного саммита нужна серьёзная подготовка.

«На это может потребоваться время», — отметил Песков, не уточняя, сколько именно может занять подготовка и из каких элементов она может состоять.

Ранее в Кремле говорили, что детали будапештского саммита Лавров и Рубио будут обговаривать на личной встрече, которая должна была состояться на этой неделе.

Когда теперь могут встретиться главы внешнеполитических ведомств, по словам Пескова, сообщит МИД.

Спикер Кремля отменил, что несмотря на то, что вокруг сроков саммита сохраняется неопределённость, настроение в Кремле рабочее.