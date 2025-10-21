Песков: прибытие Путина в Венгрию одним бортом с Трампом — фантастическая версия

Прибытие российского лидера Владимира Путина в Венгрию одним бортом с американским коллегой Дональдом Трампом является фантастической версией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как к фантастической версии отношусь», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что точной даты саммита Путина и Трампа пока нет. Также, по его словам, говорить об участии в саммите России и США в Будапеште какой-либо из стран ЕС пока рано.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После беседы президент США сообщил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.