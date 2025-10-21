Вассерман оценил идею строительства тоннеля между Россией и США

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал идею строительства тоннеля между Россией и Аляской.

С инициативой соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив ранее выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, традиционная стоимость составила бы более 65 миллиардов долларов, однако технологии созданной Илоном Маском компании The Boring Company (занимается разработкой и продвижением технологий строительства туннелей) могут снизить затраты до 8 миллиардов.

Вассерман отметил, что строительство тоннеля между двумя странами должно быть оправдано с экономической точки зрения.

Тут все зависит от того, каким, грубо говоря, будет грузопоток между Соединенными Государствами Америки [США] и Российской Федерацией. Сейчас он невелик. Однако через территорию РФ могут быть организованы транспортные потоки из Китая. Возможно, это будет даже выгоднее, чем доставка грузов [из КНР в США] морским путем. Так что идея построить тоннель хорошая, но тут еще надо будет все посчитать. Причем посчитать все нужно будет на долгосрочную перспективу, поскольку тоннель прослужит не один год и, возможно, даже не один век. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем депутат ответил на вопрос о политическом значении строительства тоннеля между странами.

«С политической точки зрения это будет означать, что Соединенными Государствами Америки будет невыгодно портить с нами отношения», - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время перспективы строительства тоннеля до конца не ясны.

«Полагаю, [президенту США Дональду] Трампу будет выгодно строительство тоннеля, но у него есть очень сильные политические противники. Так что предсказать судьбу проекта я сейчас не берусь», - заявил публицист.

Ранее сообщалось, что проект строительства тоннеля между Россией и Аляской стал темой активного обсуждения в международных СМИ после заявления Трампа о заинтересованности в этой идее.