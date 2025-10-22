Лавров проинформировал главу МИД Казахстана по ситуации вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что проинформировал главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева о развитии событий вокруг Украины.

"Мы проинформировали наших друзей о последнем развитии событий вокруг ситуации на Украине. Мы ценим понимание нашей принципиальной позиции нашими казахстанскими друзьями и прежде всего того факта, что устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин этого конфликта, которые долгие годы создавались западными странами в их стремлении использовать Украину как плацдарм подрыва законных интересов безопасности Российской Федерации", - отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой