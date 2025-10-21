Путин назначил посла в Республике Сьерра-Леоне

Президент РФ Владимир Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Сьерра-Леоне», - указано в документе.

Отдельным указом Путин освободил от обязанностей посла по совместительству Алексея Попова. Ранее МИД России анонсировал открытие российских посольств страны в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. В сентябре был назначен посол РФ в Южном Судане, им стал Александр Космодемьянский.