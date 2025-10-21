Нарышкин: Британия и страны ЕС применяют против России все рычаги

Великобритания и ведущие страны Евросоюза (ЕС) задействуют против России все доступные рычаги - от экономических мер до организации террористических операций и военных ударов "силами украинских прокси". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.

"Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси", - подчеркнул он.

По словам Нарышкина, приходится работать в условиях международной турбулентности, вызванной переходом от американо-центричной к многополярной системе.

"В информационном поле за этим "стыковочным периодом" закрепилось название мирового беспорядка. Хотя череда недавних международных кризисов позволяет говорить скорее о мировом "беспределе", - добавил он. - Укрепляющимся центрам силы приходится доказывать устойчивость к давлению со стороны западных государств и их спецслужб, которые предсказуемо стремятся не допустить формирования многополярности".