Рябков: ЕС и НАТО работают на срыв всего

Страны Евросоюза и НАТО выступают в качестве деструктивных сил на международной арене и работают на срыв всего. Россия научилась этому противостоять, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя риски срыва встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.

"Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене. Соответственно, не удивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы, у нас есть понимание, как этому противостоять", - указал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.