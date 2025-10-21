Заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам говорит о том, что он загнан в угол. Об этом, отвечая на слова украинского политика, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. При желании остановить конфликт и приступить к мирным переговорам следует «остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие», сказал он.

«Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке», — сказал Шеремет.

Он добавил, что Зеленский пытается минимизировать политические и военные риски. Может случиться такое, что украинский политик позже публично откажется от всех своих заявлений, допустил парламентарий.

Зачем Лукашенко стремится наладить контакт с Зеленским

Ранее депутат Алексей Чепа, комментируя в беседе с «Лентой.ру» слова Зеленского, заявил, что возможность для окончания украинского конфликта есть, но в один день его не остановить. Единственной надеждой для Зеленского является скорейшее прекращение огня, добавил он.