Рябков: Россия не получила обратной связи от США по ДСНВ

Россия не получила обратной связи от США по предложению о продлении срока действия ДСНВ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Нет, пока не было», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что диалог по ДСНВ непростой.

22 сентября Путин во время совещания с членами российского Совбеза заявил, что Россия после 5 февраля 2026-го готова на один год продолжить придерживаться центральных количественных ограничений ДСНВ, но при условии, что США будут действовать аналогичным образом.