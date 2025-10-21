В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

У РФ и США не было договоренностей о встрече главы МИД РФ и госсекретаря США Сергея Лаврова и Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности», — цитирует его слова «Интерфакс».

Рябков отметил, что у сторон и близко не было понимания по срокам и по месту такого контакта. Но в случае, если такая встреча состоится, то она требует подготовки.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил о том, что ожидавшаяся на этой неделе встреча министров иностранных дел двух стран пока отложена. Причины этого неизвестны. По словам одного из источников, у Лаврова и Рубио были «разные ожидания» по возможному завершению конфликта на Украине.