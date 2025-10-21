Потери Вооруженных сил Украины грозят стране демографической катастрофой. Такое мнение высказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее Апти Алаудинов, опираясь на данные, полученные хакерами с компьютеров и локальной сети сотрудников украинского Генштаба, оценил потери ВСУ по всей линии фронта в районе двух миллионов человек.

Руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения, констатировал генерал-лейтенант.

«Украинская мужская часть, которая вылавливается на улицах как собаки, бросается на передовую. По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к 2 миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа», - уверен Алаудинов.

Напомним, что в 2024 году в ООН заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости стал одним из самых низких в мире.