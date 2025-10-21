В НАТО оценили перспективы перемирия на Украине после встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не приведет к немедленному решению конфликта на Украине, но она станет серьезным ударом по Европе. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.

«Саммит без участия ЕС и НАТО в центре Европы станет ударом по Европе», — подчеркнул он.

По словам эксперта, на саммите России и США в Будапеште речь будет идти о решении судьбы Европы без самой Европы.

Нарышкин: европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией

При этом встреча двух лидеров не приведет к немедленному прекращению огня на Украине, считает Юджель, однако она «оставит надежду».

«Она может создать условия для первых шагов, и в этом случае подобные контакты лидеров двух стран могут стать регулярными», — подытожил он.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.