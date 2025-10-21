Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для перелета в Будапешт

Болгария готова предоставить воздушный коридор борту российского президента Владимира Путина для его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел страны Георг Георгиев, передаёт издание Euractiv.

«Когда предпринимаются усилия по достижению мира, если условием этого является проведение такой встречи, наиболее логично, чтобы такая встреча была организована при посредничестве [всеми] возможными способами», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что Москва пока не обращалась с соответствующей просьбой.

Пилот Сытник: ни одна страна не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал путь через Каспий самым безопасным маршрутом для полёта президента России в Будапешт на переговоры с Трампом.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник между тем в разговоре с ИА Regnum подчеркнул, что ни одна страна не посмеет запретить пролёт борта Путина.