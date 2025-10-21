Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для перелёта в Будапешт

RT на русском

Болгария готова предоставить воздушный коридор борту российского президента Владимира Путина для его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел страны Георг Георгиев, передаёт издание Euractiv.

Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для перелета в Будапешт
© РИА Новости

«Когда предпринимаются усилия по достижению мира, если условием этого является проведение такой встречи, наиболее логично, чтобы такая встреча была организована при посредничестве [всеми] возможными способами», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что Москва пока не обращалась с соответствующей просьбой.

Пилот Сытник: ни одна страна не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал путь через Каспий самым безопасным маршрутом для полёта президента России в Будапешт на переговоры с Трампом.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник между тем в разговоре с ИА Regnum подчеркнул, что ни одна страна не посмеет запретить пролёт борта Путина.