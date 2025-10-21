Губернатор заявил об ужесточении поведения ВСУ в отношении мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все жестче терроризируют мирное население Брянской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Они начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы, что делать дальше», — ответил глава области в ответ на вопрос, с чем, на его взгляд, связано увеличившееся число обстрелов со стороны противника за последний год.

Дефицит снарядов у ВСУ назвали критическим

Как указал Богомаз, ВСУ «все жестче и жестче» ведут себя в отношении мирного населения.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, пострадал мужчина. Помимо того, как сообщил губернатор, в результате удара получили повреждения два пассажирских микроавтобуса.