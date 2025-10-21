Пилот заявил, что никто в Европе не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Ни одна страна не сможет запретить пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию. Об этом в беседе с агентством Regnum заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Он отметил, что Евроконтроль, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, руководит всеми полетами.

«Это единая система управления над Европой, Азией или вообще над континентом. Это давно сделано и очень хорошо, потому что все полеты регистрируются. И не имеет никакого значения, есть ли ограничения, есть ли санкции, когда идут заявки на пролет президентского самолета, так как на него такие ограничения не распространяются», — сказал эксперт.

По его словам, государства не могут запретить пролет самолета российского лидера над территориями своих стран.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

