Путин сделал США неожиданный подарок: идея впечатлила Трампа

После недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа отношения между Москвой и Вашингтоном заметно потеплели. Как пишет китайское издание Baidu, именно этот диалог стал поводом для неожиданной инициативы со стороны России.

«Вскоре после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа поступили неожиданные новости», – говорится в материале.

По данным обозревателей, российская сторона предложила реализовать амбициозный проект – строительство тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и США.

Согласно расчетам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, возведение тоннеля потребует около восьми лет и восьми миллиардов долларов. В Китае обратили внимание, что Дмитриев является спецпредставителем президента по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, а значит, подобные предложения согласуются на самом высоком уровне.

Аналитики предположили, что идея могла стать своеобразным дипломатическим жестом со стороны Москвы. Для Трампа, известного стремлением войти в историю как сильный и дальновидный лидер, подобный проект мог бы стать символом политического наследия.

Американский президент отнесся к инициативе с интересом, назвав ее перспективной. В Китае расценили это как «подарок Путина Трампу» – шаг, способный смягчить отношения и вернуть обе стороны к конструктивному диалогу, передает АБН24.

