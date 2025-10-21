Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с РФ. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Как утверждает Нарышкин, привыкшая после Второй мировой войны жить под оккупацией Соединенных Штатов Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. По его словам, в Министерствах иностранных дел европейских государств «царит пессимизм», связанный с отсутствием у стран Евросоюза «средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности на континенте». Там звучат обвинения в адрес Вашингтона, добавил он.

«Дескать — цитирую - "вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов". (...) Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — заявил директор СВР.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.