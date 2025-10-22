Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» после его угроз относительно возможности ВСУ вывести из строя нефтепровод «Дружба».

«Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» — приводит её комментарий ТАСС.

Ранее Радослав Сикорский, комментируя высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто об отказе экстрадировать подозреваемого в теракте на газопроводах «Северный поток» украинца Владимира Журавлёва, выразил надежду, что ВСУ удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба».

В конце августа МИД Венгрии заявил о запрете командиру ВСУ, ответственному за атаку на «Дружбу», въезд в Шенгенскую зону.