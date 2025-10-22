Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» после угроз «Дружбе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» после его угроз относительно возможности ВСУ вывести из строя нефтепровод «Дружба».
«Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» — приводит её комментарий ТАСС.
Ранее Радослав Сикорский, комментируя высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто об отказе экстрадировать подозреваемого в теракте на газопроводах «Северный поток» украинца Владимира Журавлёва, выразил надежду, что ВСУ удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба».
В конце августа МИД Венгрии заявил о запрете командиру ВСУ, ответственному за атаку на «Дружбу», въезд в Шенгенскую зону.