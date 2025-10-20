Сенат США отложил принятие проекта санкций против РФ

Рассмотрение законопроекта о санкциях против России поставлено на паузу в сенате США, но остается в арсенале американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил лидер республиканцев в конгрессе Джон Тьюн, передает Bloomberg.

Речь идет об апрельском законопроекта, инициаторами которого выступили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Он предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если РФ не согласится на длительный мир с Украиной.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», — сказал Тьюн.

Причиной такого решения стала грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в Будапеште. Говоря о ее сроках, американский глава после телефонного разговора с лидером РФ 16 октября заявлял, что она состоится в течение двух недель.