Словакия готова поддержать новый пакет антироссийских санкций

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза, если Еврокомиссия учтет замечания Братиславы.

Как уточнил Бланар, Словакия внесла свои замечания по поводу климатических целей, а также цен на энергоносители. При этом он добавил, что эти пожелания уже «более-менее приняты», но окончательное решение будет озвучено на следующем заседании Европейского совета.

«Мы в тесном контакте с Еврокомиссией, и могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете. После того, как эти требования будут включены, Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций.