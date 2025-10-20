Лавров провел телефонные переговоры с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.
Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки, договорились о встрече в Будапеште.
«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров», — отметили в МИД.
В ведомстве не посчитали нужным раскрыть детали беседы.
Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран заняли двойственную позицию по отношению к инициативе по проведению саммита в Венгрии.