Лавров провел телефонные переговоры с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки, договорились о встрече в Будапеште.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров», — отметили в МИД.

В ведомстве не посчитали нужным раскрыть детали беседы.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран заняли двойственную позицию по отношению к инициативе по проведению саммита в Венгрии.