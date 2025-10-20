Стало известно, смогут ли ВВС США обеспечить безопасность самолета Путина

Американские истребители не смогут обеспечить безопасность самолета президента РФ Владимира Путина даже на самом безопасном пути следования в Венгрию, где должна состояться его встреча с коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на администратора популярного авиационного Telegram-канала Fighterbomber.

В публикации говорится, что в данный момент рассматриваются несколько маршрутов следования борта №1 в Будапешт. Самым проблематичным, но при этом кратчайшим является путь через Польшу. Наиболее безопасным считают путь через Черное море, Турцию, Болгарию и Словакию.

«Маршрут так или иначе проходит по тем местам, где не может быть гарантирована безопасность нашими вооруженными силами, службой охраны. Невозможно это сделать, потому что там небольшие расстояния до территорий других стран, которые обладают зенитно-ракетными комплексами, истребительной авиацией», — сказал источник издания.

При этом он подчеркнул, что даже сопровождение истребителями Военно-воздушных сил (ВВС) США и Венгрии не гарантирует, что другие государства не организуют какие-либо провокации в отношении российских самолетов.

«Я пока не представляю ни одного перелета, который бы обеспечил 100%-ную безопасность», — добавил эксперт.

В то же время он отметил, что Путин и Трамп могли бы отправиться в Венгрию на одном самолете.

20 октября министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил, что власти страны в случае необходимости готовы предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ. Он дал понять, что со стороны Софии было бы логично обеспечить условия для достижения задачи, поставленной в рамках процесса по мирному урегулированию украинского конфликта.