ЕС не смог согласовать 19-й пакет санкций против РФ

Главы МИД государств-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 19-му пакету антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Она отметила, что главы МИД стран ЕС рассмотрели санкции, но согласовать не смогли.

«Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге.

Уточняется, что вопрос 19-го пакета санкций против РФ будет вынесен на рассмотрение лидеров ЕС на саммите 23-24 октября.