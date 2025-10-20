В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

Возможность для окончания украинского конфликта есть, но в один день его не остановить, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее политик заявил о возможном окончании конфликта на территории республики.

«Еще две недели назад Зеленский заявлял, что скоро все изменится и наступит новый этап этого конфликта, и Украина скоро поменяет стратегию, и будет наступать, и скоро все освободит, и так далее. После провала 17 числа Украина напряглась. Ничего не остается для Зеленского, как принятие событий на фронтах, где ситуация для Вооруженных сил Украины становится хуже и хуже. Единственная надежда для Зеленского — это скорейшее прекращение огня, чего они будут добиваться», — поделился депутат.

Возможность для окончания украинского конфликта есть, заявил Чепа, напомнив о готовящихся переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако остановить его в один день не получиться, указал он.

Зеленский заявил о приближении мира на Украине

До этого Трамп допустил, что конфликт на Украине может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН.