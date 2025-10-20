Режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы

Народный артист РСФСР, Герой труда РФ, режиссер Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной Думы.

О принятом решении Совета Госдумы сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, награду Михалков получил "за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд".

"Никита Михалков многое сделал для страны, для сохранения ее духовных ценностей", - пояснил Володин. Председатель Госдумы ранее отмечал, что мнения депутатов и режиссера схожи по ряду актуальных вопросов, он многих укрепляет в правильности своих шагов и действий.

Указанная медаль является высшей наградой, учрежденной Госдумой.