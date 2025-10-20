Назван необычный способ для Путина добраться на встречу с Трампом

Существует необычный способ для президента России Владимира Путина добраться на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии — на одном самолете с американским лидером. Эту возможность назвал в Telegram депутат Госдумы Андрей Делягин.

По словам парламентария, для всех, «кто учился в школе до эпохи ЕГЭ», очевидно, что не существует маршрута, на котором борт президента не мог бы быть перехвачен авиацией недружественных стран. При этом, он назвал два необычных варианта, которые помогли бы Владимиру Путину добраться в Будапешт, оба он назвал сказочными.

«Давайте для модели предположим какой-нибудь сказочный вариант, например, суборбитальный полет или просто в одном самолете с Трампом», — написал в блоге он.

При этом Делягин отметил, что даже в случае, если глава государства окажется в Венгрии, существует риск исполнения властями страны решения Международного уголовного суда, выписавшего «ордер на арест» Владимира Путина.

Ранее опасности полета Владимира Путина в Венгрию описал российский военкор Александр Коц.