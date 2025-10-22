Глава крымского парламента сравнил санкции против России с дохлой крысой

Глава крымского парламента Владимир Константинов в РИА Новости сравнил антироссийские санкции Европейского союза с дохлой крысой, которую таскают за собой на веревочке для пиара.

Он отметил, что санкции является «единственным», что в Европе научились делать.

«Это уже как пресловутая дохлая крыса, которую они таскают за собой на веревочке для пиара», — сказал Константинов.

По его мнению, в ЕС уже вошло в привычку собираться, утверждать новый пакет санкций и расходиться. Константинов отметил, что у Евросоюза «заранее есть 20-й и 21-й пакеты».

«Если будет 120-й пакет, нам не стоит удивляться. Дойдут до того, что обложат санкциями наших собак и кошек, запретят им есть европейский корм», — резюмировал глава парламента.

По итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, прошедшей 20 октября, глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас заявила, что ЕС планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций до конца недели.