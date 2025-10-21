Лавров рассказал о солидарности России с Венесуэлой перед лицом внешних угроз

Россия солидарна с властями и народом Венесуэлы в условиях возросшего числа внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, передает пресс-служба МИД.

«Лавров подтвердил солидарность с правительством и народом Венесуэлы перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела...» — говорится в публикации.

Во время встречи глава российского МИД также передал венесуэльскому послу Орден Дружбы. Лавров подчеркнул, что российская сторона выступает за мир в регионе.

В октябре президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на десять лет. Соглашение формализует стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.