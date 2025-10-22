В МИД рассказали о попытках помешать договоренностям России и США

Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США.

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договорённости уменьшить шансы их достижения», — сказал он.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По его словам, решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.